Wir schauen uns Cuphead: The Delicious Last Course auf der heutigen GR Live an

Nach einer ziemlich langen Entwicklungszeit debütierte gestern offiziell die Erweiterung The Delicious Last Course für Cuphead und brachte damit eine neue Insel mit einer neuen Handlung und mehreren neuen Bossen. Obwohl nur kurz, hat die Erweiterung der Schaffung von Begegnungen mit vielen komplizierten Details und Phasen Priorität eingeräumt, anstatt viele Bosse anzubieten.

Während dies der Fall sein könnte, bedeutet das nicht, dass diese Erweiterung die Spieler nicht wirklich testen wird, wie sie es tun wird, und um das zu beweisen, werden wir in die Erweiterung The Delicious Last Course auf dem heutigen GR Live springen, wo unsere eigene Rebeca Gastgeber sein wird und versucht, ein paar Bosse innerhalb der Stunde, in der sie live ist, zu besiegen.

Besuchen Sie Rebeca auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ, um die Action zu verfolgen, und lesen Sie auch unsere Rezension über die Erweiterung hier , um unsere vollständigen Gedanken dazu zu sehen.