Schweinswale in der Formel 1 22 wären "eine wirklich unangenehme Erfahrung für einen Spieler" gewesen.

Auch wenn ihr unsere Rezension lesen könnt und einige Spieler bereits frühzeitig Zugang dazu erhalten haben, erscheint F1 22 heute offiziell auf PC, PlayStation und Xbox, und als Teil unserer Berichterstattung haben wir uns mit EAs Creative Director Lee Mather zusammengesetzt, um mehr über die diesjährigen Feinheiten zu erfahren, die sich von der Entwicklung von Supersportwagen unterscheiden.

"Als die Saison begann, hatten wir die Basisphysik offensichtlich ziemlich gesperrt", erinnert Mather im Video unten an die Marge, die Codemasters normalerweise hat, um Änderungen in der Mitte der Saison hinzuzufügen, wenn er nach den berüchtigten Schweinswal- und Bodensatz-Effekten gefragt wird. "Wir hatten die Saisonreihenfolge nicht festgelegt, das ist etwas, das sich immer ändert und schwankt, und wir aktualisieren die Autos auch nach dem Start, um sie unterzubringen. das. Wir haben kein Schweinswal gemacht, wir glaubten, dass es für das Spielerlebnis sehr ärgerlich sein würde, und wir haben es seitdem versucht, nur um sicherzustellen, dass wir Recht hatten und es wirklich nicht angenehm ist zu spielen, denn wenn man in einem Fahrzeug sitzt und um das Auge hüpft, kompensiert das. Wenn Sie auf den Bildschirm schauen, hüpft buchstäblich das, was der Bildschirm tut, also war es eine sehr, sehr, unangenehme Erfahrung, und auch in VR hätten sich die Leute höchstwahrscheinlich nicht gerade gut gefühlt. Wir hatten sicherlich gehofft, dass es im Sport inzwischen gelöst wäre, aber es scheint, dass eine Reihe von Teams immer noch Probleme damit haben. Es ist eines dieser Dinge, dass es, obwohl es Teil des Sports ist, hoffentlich nicht mehr Teil des Sports sein sollte. Aber es wäre eine wirklich unangenehme Erfahrung für einen Spieler gewesen."

Optimierungen durch größere Reifen im Jahr 2022

Außerdem haben wir auch über die diesjährigen größeren Reifen gesprochen, die einige Zeit brauchen, um auf die ideale Temperatur zu kommen.

"Das ist wirklich interessant. Was wir getan haben, ist nicht nur dem zu folgen, was wir für die Regeln tun mussten, sondern wir haben ständig darauf gedrängt, unser Reifenmodell zu verbessern", erklärt Mather. "Eine der größten Veränderungen, die Sie finden werden, ist das Gefühl, wie viel Biss Sie vom Reifen bekommen. Sie fühlen sich wirklich direkt an, wirklich genau. Du biegst nicht mehr ein wenig vor dem Scheitelpunkt ab, du drehst zum Scheitelpunkt und das Auto fühlt sich wirklich direkt an. Wenn es in eine Folie geht, ist es ein sehr bissiges Verfahren, aber es ist sehr eingängig. Es fühlt sich nicht faul an, es fühlt sich so an, wie man es erwarten würde. Es gibt ein gewisses Gewicht, weil die Autos in diesem Jahr schwerer sind, also spürt man das sicherlich durch die Physik. Aber auch bei den Reifen, denn das zusätzliche ungefederte Gewicht, das man aus dem 18-Zoll-Rad- und Reifenpaket bekommt, verändert das Erlebnis wieder. Es ist also eine Mischung aus dem, was sie mit den Sportarten gemacht haben, die wir nachgebildet haben, aber auch der große Schritt, den wir in mehreren Bereichen gemacht haben: das Reifenmodell, die Art und Weise, wie das Getriebe funktioniert und auch die Art und Weise, wie die Aufhängung funktioniert, weil die Aufhängung mehr als je zuvor in diesem Jahr eine große Rolle spielt. Denn früher wirkte der 13-Zoll mit dem hohen Seitenwandreifen bis zu einem gewissen Grad als Dämpfer, während es das jetzt nicht mehr gibt. Das Fahrwerk erledigt die ganze Arbeit, weil die Reifen viel flacher sind, also gab es wieder eine Verschiebung in der Art und Weise, wie das gesamte System zusammenarbeitet."

