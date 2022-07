Dune: Teil Zwei bekommt eine einmonatige Verspätung

HQ

Es gab nicht viele Dinge in den Kinos, über die man sich während der Pandemie freuen konnte, aber wir haben Dune letzten Herbst bekommen. Der Film, der auf Frank Herberts geliebtem Universum basiert, war finanziell kein großer Erfolg, aber sowohl die Kinobesucher (diejenigen, die ihn tatsächlich gesehen haben) als auch die Medien haben ihn wirklich geliebt.

Eine Fortsetzung wurde ziemlich schnell bestätigt, in der im Grunde die gesamte Besetzung mit ein paar neuen Rollen zurückkommen wird, mit einer Premiere im Oktober 2023. Leider wird dies jedoch nicht passieren, da eine kleinere Verzögerung gerade von Warner bestätigt wurde (wenn auch ohne Erklärung). Stattdessen feiert Dune: Part Two nun im Monat darauf Premiere - also November 2023.

Freuen Sie sich auf die Fortsetzung von Dune?

