Legend of Mana: The Teardrop Crystal bekommt einen brandneuen Trailer

Wie Sie vielleicht wissen, wird derzeit eine Legend of Mana-Animé-Serie erstellt, die auf dem beliebten Square Enix-Franchise basiert. Es heißt Legend of Mana: The Teardrop Crystal und sollte irgendwann später in diesem Jahr Premiere feiern.

Dank eines neuen Trailers wissen wir jetzt, dass Legend of Mana: The Teardrop Crystal im Oktober veröffentlicht wird. Der Trailer gibt uns auch die Möglichkeit, neben der Hauptfigur Shiloh auch einige der Darsteller zu treffen, und wir bekommen auch mehr von Elazul und Pearl zu sehen. Schauen Sie es sich unten an.

Danke Siliconera