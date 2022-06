Toxische Spieler bringen Ron Gilbert dazu, keine Monkey Island-Informationen mehr zu teilen

HQ

Wir alle wissen, wie giftig das Internet sein kann und dass die Menschen Kommentare als Gelegenheit zu sehen scheinen, Dinge zu sagen, die sie im wirklichen Leben nie tun würden. Eine Person, die nichts mehr davon haben wird, ist der Branchenveteran und brillante Kopf Ron Gilbert.

Vor nicht einmal zwei Monaten sprach sich Gilbert gegen Fans aus, die versuchten, ihn daran zu hindern, Return to Monkey Island als das Spiel zu machen, das er machen wollte, und stattdessen behauptete, dass er sich an Dinge halten sollte, die er vor langer Zeit gesagt hatte. Leider sind die Dinge nur noch schlimmer geworden, und gestern schrieb Gilbert, dass er aufhören wird, Dinge über Return to Monkey Island zu teilen, und schließt den Kommentarbereich in seinem Blog:

"Ich schließe Kommentare. Die Leute sind nur gemein und ich muss persönliche Angriffskommentare löschen. Es ist ein fantastisches Spiel und jeder im Team ist sehr stolz darauf. Spielen Sie es oder spielen Sie es nicht, aber ruinieren Sie es nicht für alle anderen. Ich werde nicht mehr über das Spiel posten. Die Freude am Teilen wurde mir geraubt."

Die Stimme von Guybrush Threepwood, Dominic Armato, fasst alles im Tweet unten ziemlich gut zusammen. Hoffen wir, dass es zumindest einige Fans dazu bringt, zweimal darüber nachzudenken, bevor sie giftiges Zeug posten.