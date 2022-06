Cameron Diaz zieht sich zurück und spielt die Hauptrolle in der Netflix-Action-Komödie Back in Action

HQ

Nach acht Jahren weg von der großen Leinwand wird Cameron Diaz offiziell in den Ruhestand gehen und zu Filmen zurückkehren, um in der Netflix-Action-Komödie Back in Action an der Seite von Jamie Foxx zu spielen.

Die Nachricht kam von Foxx selbst, der eine Audioaufnahme auf Twitter veröffentlichte, die ein Gespräch mit Diaz darüber zeigt, wie er ihr hilft, sich zurückzuziehen, etwas, worüber sie Tipps von erfolgreichem Un-Retiree und Tampa Bay Buccaneers-Quarterback Tom Brady erhält.

Was den Film betrifft, so wird Back in Action von Seth Gordon inszeniert und von Gordon und Brendan O'Brien geschrieben, wie Variety berichtet. Es gibt kein Wort über Details der Handlung, aber uns wird gesagt, dass die Produktion später in diesem Jahr beginnt.