Apple TV+'s See endet mit Staffel 3

HQ

Eine der ersten TV-Serien, die mit Apple TV+ gestartet wurde, war See, eine Show, die in einer postapokalyptischen Zukunft spielt, in der Menschen die Fähigkeit verloren haben, tatsächlich zu sehen, Die Show selbst spielt Jason Momoa und wurde schnell zu einem der größten Hits der Streaming-Dienste und bekam am Ende eine zweite Staffel, und in ein paar Wochen, eine dritte Staffel ebenso.

Aber trotz seines Erfolgs auf Apple TV+ nähert sich See dem Ende des Weges, da bekannt wurde, dass die dritte Staffel, die am 26. August mit dem Streaming beginnt, tatsächlich die letzte Staffel der Show sein wird.

Den Trailer zu Staffel 3 von See, die als letztes Kapitel der Serie gilt, könnt ihr euch unten ansehen.