Kevin Feige besetzte John Krasinski als Mr. Fantastic

HQ

Einige der größten Momente in Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns kamen, als die Illuminaten und eine Vielzahl überraschender Cameos auftauchten. Hier wurden wir mit Haley Atwells Live-Action-Version von Captain Carter und auch mit John Krasinskis Darstellung von Reed Richards / Mr. Fantastic vertraut gemacht. Aber warum Krasinski in dieser Rolle besetzt wurde, hat der Audiokommentar für den Film von Regisseur Sam Raimi erklärt, dass es Marvel Studios-Chef Kevin Feige war, der diese Fäden zog.

"Es ist so lustig, dass Kevin [Feige] John [Krasinski] gecastet hat, weil die Fans einen Traum davon hatten, wer der perfekte Reed Richards sein würde", verriet Raimi. "Und weil dies ein alternatives Universum ist, denke ich, dass Kevin sagte: 'Lasst uns diesen Traum wahr werden lassen.' Ich habe alle seine Auftritte immer sehr genossen." "

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist derzeit auf Disney+ verfügbar, und wenn wir Reed Richards das nächste Mal sehen werden, wird erwartet, dass ein Fantastic Four-Film auf dem Weg ist. Ob Krasinski die Rolle des Reed wieder einnehmen wird, bleibt unbekannt.

Danke, ComicBook.