Spellbreak wird nächstes Jahr abgeschaltet

Nach vier Jahren Entwicklungszeit hat Proletariat angekündigt, dass das magische Battle-Royale-Spiel Spellbreak Anfang 2023 offiziell eingestellt wird. Das Spiel wird zum Sonnenuntergang geführt, wie ein neuer Blogbeitrag feststellt, aber was den genauen Grund betrifft, scheint das mit der Tatsache zusammenzuhängen, dass Blizzard die Absicht hat, den Entwickler zu erwerben, wie GamesBeat berichtet.

In der aktuellen Erklärung des Proletariats über die Schließung von Spellbreak heißt es: "Es war ein ehrgeiziges Projekt, bei dem unser Team neue Grenzen in Design und Entwicklung überschritten hat, und wir freuen uns darauf, weiterhin innovativ zu sein, wenn wir in Zukunft neue Titel entwickeln."

Ein Folgebeitrag auf Reddit von Proletariats CEO Seth Sivak bringt weitere Farbe in diese Nachricht.

"Leider ist die Spieleindustrie ein schwieriges Geschäft. Spellbreak war nicht in der Lage, durchzubrechen und einen nachhaltigen Ort zu erreichen, an dem wir weiterhin so in sie investieren konnten, wie wir es uns erträumt hatten. Wir haben als unabhängiges Studio einen harten Weg eingeschlagen und beschlossen, mit einigen der größten Spiele der Welt zu konkurrieren. Obwohl wir nicht die erforderliche Fluchtgeschwindigkeit erreichen konnten, bereue ich nicht die mutigen Entscheidungen, die wir getroffen haben, um Spellbreak zum Leben zu erwecken."

Die Nachricht, dass der Entwickler von Blizzard übernommen werden soll, muss noch offiziell bekannt gegeben werden, aber wie GamesBeat berichtet, wird dies die größte Akquisition sein, die Blizzard getätigt hat und wird, damit das Studio weiterhin die Timing- und Qualitätsziele für World of Warcraft erreichen kann.