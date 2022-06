James Gunn: Chris Pratt ist unsagbar freundlich zu den Menschen

HQ

Es ist praktisch unmöglich, sich zu verteidigen, wenn riesige Mobs in den sozialen Medien entscheiden, dass Sie aus irgendeinem Grund schlecht sind, sei es wahr oder nur erfunden. Eine Person, die einen Vorgeschmack darauf bekommen hat, ist der Schauspieler Chris Pratt, der bei mehreren Gelegenheiten wegen angeblicher politischer Ansichten und persönlicher Qualitäten brutal angegriffen wurde.

Der Regisseur James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad, Peacemaker) hat zuvor gesagt, dass Chris Pratt und John Cena die beiden nettesten Menschen sind, mit denen er je gearbeitet hat, und in einem Interview bei Men's Health beschloss er, Pratt erneut zu verteidigen:

"Es macht mich absolut wütend. Chris ist unsagbar freundlich zu den Menschen; Er tut alles, um Kindern zu helfen. Er ist ein besonders liebevoller Vater. Und es gibt eine Menge Dinge, die sich die Leute buchstäblich nur über ihn ausgedacht haben – über seine Politik, darüber, wer er ist, darüber, was er von anderen Menschen glaubt, weißt du?"

Wie beurteilen Sie Chris Pratt und was ist Ihrer Meinung nach seine beste Rolle?