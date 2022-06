HQ

Vor zwei Wochen wurde vorzeitig bekannt gegeben, dass Fall Guys: Ultimate Knockout in diesem Monat Halo-Outfits bekommen würde, was jetzt passiert ist. Aber es stellt sich heraus, dass dies eine wechselseitige Zusammenarbeit war, da Leute, die Halo 3 in Halo: The Master Chief Collection spielen, auch etwas Spaß haben werden.

Das bedeutet, dass Sie ab sofort einen kostenlosen Halo 3-Back-Aufsatz erhalten können. Sie können es unten überprüfen. Was halten Sie von solchen Partnerschaften?