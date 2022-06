Joel McHale: Ein Community-Film ist wahrscheinlicher als zuvor

HQ

Community wird oft als eine der besten Sitcoms aller Zeiten bezeichnet, obwohl sie immer Schwierigkeiten hatte, ein größeres Publikum zu finden, da sie manchmal zu clever für ihr eigenes Wohl war und mit popkulturellen Referenzen vollgestopft war. Wenn Sie die Serie jemals gesehen haben, erinnern Sie sich sicherlich daran, als die Figur Abed fast die vierte Wand durchbrach, indem sie in der zweiten Staffel erklärte, dass es sechs Staffeln und ein Film sein würden.

Brunnen... Die Serie bekam am Ende sechs Staffeln, aber was ist mit dem Film? Während der Pandemie entdeckten mehr Menschen die Brillanz von Community, und das ist etwas, das Abed tatsächlich helfen könnte, seine Prophezeiung am Ende richtig zu machen, so Joel McHale, der eine der Hauptfiguren spielte. Im Gespräch mit ComicBook.com sagte er kürzlich:

"Ich lege das ganze Geld beiseite, um [den Film] zu verwirklichen. Vorher, wenn ich die Frage beantworten würde, würde ich sagen: "Vielleicht, ich habe keine Ahnung." Aber jetzt, mit seinem Erfolg bei den Streamern während der Pandemie, ist das Interesse zurückgekehrt. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlicher als zuvor, definitiv, aber es ist wie der Bau eines Flugzeugträgers. Du denkst: 'Wir werden das machen, oder? Ja, okay, alle sind hier, wir haben das Geld." Jetzt muss dieses Ding tatsächlich gebaut werden. Es gibt viel mehr als nur 'Hey, lass uns jetzt einen Film machen, großartig.' Es sind viele bewegliche Teile. Ich bin also positiver als ich war, definitiv, aber wir werden sehen. Das ist eine schreckliche Antwort, aber definitiv besser als meine Antwort vor zwei Jahren."

Zwei aus der Hauptbesetzung, Alison Brie und Donald Glover, haben es geschafft, nach Community wirklich große Stars zu werden, und werden oft als Hürden für einen Community-Film angesehen, da sie wirklich volle Zeitpläne haben. Auf der anderen Seite haben beide gesagt, dass sie gerne einen Film machen würden, also gibt es zumindest Hoffnung...

Möchten Sie einen Community-Film sehen?