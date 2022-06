eFootball 2022 erneuert seine Vereinbarung mit dem FC Bayern München

HQ

Die Zusammenarbeit zwischen eFootball 2022 und dem deutschen Verein FC Bayern München wurde um einige weitere Jahre verlängert. Heute hat Konami offiziell die Vertragsverlängerung mit dem letzten Bundesliga-Meister bekannt gegeben. Es bedeutet, dass sie die exklusive Lizenz des Allianz Arena-Stadions und des gesamten Kaders der im Spiel digitalisierten Spieler behalten. Auf diese Weise wird das Stadion der Bayern weder in FIFA 23 noch in EA Sports FC erscheinen.

Wir sollten auch bedenken, dass die Mannschaft des eFootball 2022 FC Bayern München, die "spanischen Bayern", an diesem Wochenende zum eFootball Championship Pro-Vizemeister erklärt wurde, dem größten Titelwettbewerb der Welt, dessen Sieg in dieser Saison vom AS Monaco erreicht wurde. Mitten in der Pandemie gewann das Team von Alguacil, Joseg und Mestre bereits den eFootball Pro Cup PES 2020. In den letzten Tagen haben die Spieler ihr Comeback auf dem Spielfeld in den sozialen Medien geteilt.