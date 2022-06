Erhalte einen neuen Blick auf Minecraft Legends

HQ

Minecraft Legends war einer der Titel, die während des Xbox & Bethesda Games Showcase Anfang dieses Monats enthüllt wurden. Es ist ein weiteres Minecraft-Spin-off in der gleichen Richtung wie Minecraft Dungeons, aber dieses konzentriert sich auf die Action-Strategie.

Es wird von Mojang zusammen mit Blackbird Interactive entwickelt, einem Studio, das von ehemaligen Mitarbeitern von Relic Entertainment gegründet wurde, die Experten in diesem Genre sind. Jetzt haben wir einen weiteren kurzen Blick auf das, was kommen wird, wenn Minecraft Legends in der ersten Jahreshälfte 2023 für PC, PlayStation 4/5, Switch, Xbox One und Xbox Series S / X erscheint.

Schauen Sie es sich unten an.