Monster Hunter Rise: Sunbreak wird 2022 und 2023 mit kostenlosen Updates unterstützt

Der Nintendo Direct Mini hat mit einem Gameplay über Monster Hunter Rise: Sunbreak begonnen, das morgen, Donnerstag, den 30. Juni, in den Handel kommt. Sunbreak bietet eine ganz neue Geschichte für Monster Hunter Rise, die fast die gleiche Länge wie das Basisspiel hat. Es bietet auch neue Missionsstufen des Meisterranges, neue Orte zum Erkunden und neue Monster zum Jagen. All dies umgeben von einer dunklen Aura, die diese neuen Kreaturen und Szenarien noch erschreckender aussehen lässt.

Unter anderem müssen wir uns in "Sunbreak" Shagura Magala stellen, einem Monster, das den Saga-Fans aufgrund seiner Leistung in Monster Hunter 4 Ultimate bekannt ist. Aber hier wird eine mächtigere und wildere "Jugend"-Version sein: Gore Magala. Wir werden auch den Furious Rajang und das Hauptmonster des Rise finden, eine neue Art von Magnamalo in seiner Scorned Magnamalo-Version.

In der Direct wurde die Roadmap der kommenden Inhalte für diese Erweiterung enthüllt, mit einer Menge kostenloser Updates, die im August mit Bazelgeuse Magma beginnen werden. Neue Monster seltener Arten, Monster einzigartiger Arten und ein neues Jagdgebiet: die Geheime Arena wird in diesem ersten Update enthalten sein. Auf dieses Update folgen in diesem Jahr zwei weitere Inhaltspakete (im Herbst und Winter). Auch im Jahr 2023 wird das Spiel weiterhin kostenlose Updates anbieten.