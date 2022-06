Jedes Bild der Animation in Gotham Knights "ist brandneu"

HQ

Erst gestern hat Warner Bros. Games Montreal einen neuen Trailer für Gotham Knights veröffentlicht, wobei dieser ein weiterer Charaktertrailer ist, der sich diesmal um Robin dreht. Der Trailer selbst zeigte einen guten Blick auf Robins Kampfstil und wie sich dieser von Nightwing, Red Hood und Batgirl unterscheidet.

Da das Spiel vier einzigartige Protagonisten mit vier einzigartigen Kampfstilen umfasst, habe ich im Rahmen eines kürzlichen Interviews mit dem Entwickler von Gotham Knights den Animationsdirektor Lloyd Colaco nach der Herausforderung gefragt, vier separate Charaktere zu erstellen und wie das Team damit umgegangen ist.

"Absolut. Absolut. Es war auch eines der Dinge, die mich am meisten an diesem Projekt begeistert haben. Die Tatsache, dass es kein gemeinsames Vermächtnis gibt", sagte Colaco. "Jeder Keyframe oder jeder Frame der Animation in diesem Spiel ist brandneu, und ja, es sind nicht nur vier verschiedene Charaktere, es sind vier verschiedene Kampfstile mit unterschiedlichen Waffen. All das in den Kampf zu integrieren und wie sie durch die Stadt ziehen, war eine tolle Zeit, und es war erstaunlich, einfach mit einer wahnsinnigen Menge an Talent zu schießen und Choreografien und Bewegungen zu entwickeln, die für ihre Persönlichkeit Sinn ergeben."

Narrative Director Ann Lemay sprang dann ein und fügte hinzu: "Ich kann nicht genug sagen, wie Lloyds Team hervorragende Arbeit geleistet hat, um die Essenz der Persönlichkeit und des Stils jedes Charakters in ihren Animationen bis ins kleinste Detail zu destillieren. Passen Sie einfach auf und behalten Sie sie im Auge. Du wirst immer etwas Interessantes sehen, das dich dazu bringt, 'oh, das ist sehr viel dieser Charakter'".

"Eine weitere Sache, die man dem hinzufügen kann", schloss Colaco. "Ich musste keinen Stuntschauspieler davon überzeugen, zu kommen und an diesem Projekt zu arbeiten. Das hat geholfen. "Oh wow, du kannst all diese verschiedenen Kampfstile machen? Melden Sie uns an". Das war cool."

Gotham Knights soll am 25. Oktober 2022 auf PC, PS5 und Xbox Series erscheinen. Und Sie können sich unser vollständiges Interview mit Colaco und Lemay unten ansehen.