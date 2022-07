ESO's High Isle ist "etwas extrem anderes" im MMORPG

HQ

The Elder Scrolls Online: High Isle ist bereits seit ein paar Wochen live und nachdem wir viele Stunden in seiner neuen Umgebung verbracht haben, werden wir sehr bald unser Urteil fällen. Aber vorher, um die ehrgeizige Erweiterung zu feiern, setzen wir uns mit Regisseur Rich Lambert zusammen, der neben einem schönen Papagei und beeindruckenden Hunden viel über die noch nie dagewesenen Inhalte zu sagen hatte.

"Wir wollten, dass es sich anders anfühlt, etwas extrem anderes als alles, was wir bisher gemacht haben", sagt der Mann von ZeniMax Online Studios in dem Video über das, was sie liefern wollten. "Wir haben wirklich High Fantasy mit den Elfen gemacht, wir haben einige dunkle und düstere Dinge gemacht, die cool waren, aber wir wollten die Dinge wirklich ändern. Das war ein großer Fokus auf die Visuals von High Isle und was es war. Auf der anderen Seite wollten wir eine andere Geschichte erzählen. Wir haben in den letzten Jahren viele Geschichten erzählt, die Weltuntergang sind, seelenabstürzende Geschichten, und wir wollten das ändern und etwas tun, das ein bisschen mehr auf der Realität basiert, sich ein bisschen mehr auf Politik und diesen Krimi konzentriert, es irgendwie herausfindet und es perfekt zu den Bretonen und ihrer ganzen mittelalterlichen Adelskultur passt. Das ist es, was die Bretonen sind, und sie haben sich einfach perfekt eingebunden."

ESO: Tales of Tribute wurde stark von Dominion beeinflusst

Später im Interview fragten wir nach der Entwicklung des umfassenden Deckbaukarten-Minispiels, das die Erweiterung beinhaltet.

"Tribut war etwas, das wir schon sehr lange machen wollten", bestätigt Lambert, "dieses Konzept der Tavernenspiele, diese alternative Aktivität, die man sozial machen kann. Wir haben viele Quests, viel Töten, wir haben eine ganze Reihe alternativer Aktivitäten in Bezug auf Wohnen, Handwerk und Antiquitäten und so weiter, aber wir haben nicht wirklich viele dieser sozialen Aktivitäten, die außerhalb von Dungeons und Weltbossen und Dingen liegen, also war das eine Art Ziel, etwas zu finden, das zu dieser Rechnung passen würde. Wir sind alle Gamer, wir haben uns Tonnen von Spielen angesehen, Bücher gelesen, Filme geschaut ... Dominion war ein großer Einfluss, es ist eines meiner Lieblingskartenspiele der Welt, ich liebe es absolut, und als wir Tribute durchgingen und aufbauten, gingen wir eine Menge Prototypen durch, wir machten eine Menge Papier-Prototyping, in Excel hatten wir eine kleine Team-Abspaltung und bauten Unity-Prototypen für eine Weile, damit wir Mechaniken und Layouts und solche Dinge herausfinden konnten, so dass, wenn wir bereit waren Um es tatsächlich in ESO zu bauen, haben wir nur an den wichtigsten Gameplay-Mechaniken gearbeitet und versucht, genau herauszufinden, was das Spiel war. Es hat lange gedauert, wie es alles tut, wenn man Spiele macht. Wir haben wirklich lange gebraucht, weit über ein Jahr, um diesen Prozess zu durchlaufen und dort zu enden, wo wir heute sind. Ich persönlich liebe es, ich spiele das seit live und es macht einfach eine Menge Spaß. Ich liebe es absolut".

An anderer Stelle im Interview bestätigt Lambert, dass sie "bereits am Kapitel des nächsten Jahres arbeiten". Spielst du gerade das MMO? Was denkst du über das neue Mysterium und das Kartenspiel?