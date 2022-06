[Embargo] Mario + Rabbids: Sparks of Hope wird "viel mehr Schlachten als Kingdom Battle" haben

HQ

Das Mario + Rabbids: Sparks of Hope-Showcase ist gerade zu Ende gegangen, und im Rahmen dieses Events haben die Fans einen kräftigen Blick auf das Gameplay des Titels geworfen und wie er vor dem Starttermin am 20. Oktober 2022 aussieht. Anlässlich dieses Ereignisses hatten wir auch die Gelegenheit, mit dem Creative Director von Ubisoft Mailand, Davide Soliani, zu plaudern, wo wir noch mehr darüber erfahren konnten, wie das Spiel funktionieren wird.

Auf die Frage nach dem Kampf im Besonderen und wie dieser gestaltet wurde, um zum offeneren und erforschbareren Stil von Sparks of Hope zu passen, erzählte uns Soliani.

"Im Grunde wird es teilweise durch die Geschichte erklärt. Es gibt dieses bösartige Wesen, das versucht, Energie von allem zu entziehen, Planeten, Bewohnern und besonders den Funken, weil das Kreaturen sind, die aus Energie bestehen. Um dies zu tun, verbreitet es diese Substanz namens Darkmess, die einst berührt wurde, teleportiert die Helden in eine Dimension namens Darkmess, wo die Helden Feinden gegenüberstehen.

Es gibt viele dieser Darkmess-Pfützen oder Darkmess-Tentakel - das sind noch größere Schlachten - die auf den Planeten verteilt sind, aber es gibt auch umherstreifende Feinde, die in Kingdom Battle nicht anwesend waren. Diese Feinde durchstreifen die Planeten, sie sind ein wenig von dieser Darkmess-Substanz bedeckt, und wenn du in sie hineinstürmst, wirst du in eine andere Dimension teleportiert, wo du dich nur auf den Kampf konzentrieren wirst."

Warum Ubisoft Milan beschlossen hat, den Kampf von der Erkundung zu trennen, erklärte Soliani dies vollständig.

"Wir haben uns dafür entschieden, weil wir im Vergleich zu Kingdom Battle viel mehr Schlachten haben wollten. In Sparks of Hope haben wir also mehr Chancen für den Spieler, zu entscheiden, ob er dem kritischen Pfad oder dem Nebeninhalt folgen möchte, wie es ihm gefällt, und um dies zu tun, mussten wir den Kampf aus der Erschaffung der Planeten extrahieren, denn sonst wäre es immens gewesen."

Sie können hier eine längere Vorschau über Mario + Rabbids: Sparks of Hope lesen und sich bald unser vollständiges Video-Interview mit Soliani ansehen.