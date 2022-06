Horizon TV-Serie scheint einen offiziellen Namen zu haben

HQ

Wir haben verschiedene Details und Informationen über die Horizon TV-Serie (basierend auf der Guerrilla Games-Spielserie) gehört, einschließlich der Tatsache, dass sie in naher Zukunft spielen wird, wenn die Menschheit beginnt, sich der Katastrophe zu stellen, die die Erde in eine apokalyptische Welt verwandelt. Ansonsten wissen wir, dass die Serie für Netflix gemacht wird, da Sony seine Medienbemühungen weiter ausbaut.

Aber jetzt, als Teil einer Auflistung in der Director's Guild of Canada, scheinen wir einen offiziellen Namen für die Show zu haben, die zufällig Horizon 2074 ist. Die Auflistung zeigt auch, dass eine Crew von 27 Personen bereits für das Projekt angemeldet wurde und dass es scheint, dass es in Ontario, Kanada, gedreht wird.

Was ein Veröffentlichungsdatum und Casting-Berichte betrifft, warten wir immer noch darauf, mehr über diesen Aspekt der Serie zu erfahren.