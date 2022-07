Neue Bilder aus dem Barbie-Film zeigen viel Pizazz

HQ

In den letzten zwei Monaten haben wir die ersten beiden Bilder aus dem kommenden Barbie-Film gesehen. Zuerst mit Margot Robbie als Barbie und eine andere mit Ryan Gosling als Ken. Gestern wurden zwei neue Bilder von den Dreharbeiten gezeigt, die Barbie und Ken beim Rollschuhlaufen in Venice Beach in Neon-Outfits zeigten, die einfach nicht als etwas anderes als Peak Barbie bezeichnet werden konnten.

Da die Bilder ziemlich für sich selbst sprechen, schauen Sie es sich unten an.