Warhammer 40,000: Darktide läuft in 4K/60 fps auf Xbox Series X

HQ

Wenn Sie jemals das Koop-Actionspiel Warhammer: Vermintide 2 gespielt haben, wissen Sie, dass es ein ziemlicher Hingucker war. Am 13. September bekommen wir die spirituelle Fortsetzung Warhammer 40,000: Darktide, ein ähnliches Spiel, das im Warhammer 40K-Universum spielt und für PC und Xbox Series S / X erscheint.

Da die Last Gen diesmal auf der Strecke bleibt und sich das schwedische Studio Fatshark nur auf die Series S/X unter den Konsolen konzentrieren muss, wäre es sinnvoll, auch diesmal qualitativ hochwertige Grafik zu erwarten. Nach einem kürzlichen Interview mit Designchef Victor Magnuson bei SegmentNext zu urteilen, scheint es, als würde Fatshark in dieser Abteilung liefern, wie er sagt:

"In der Serie X läuft das Spiel mit 4k 60fps. Was die Xbox Series S betrifft, so wird es 1080p / 1440p 60fps sein. "

Magnuson bekam auch die Frage, was er für den größten Vorteil hält, wenn er ab dem ersten Tag auf dem Xbox Game Pass ist, worauf er antwortete:

"Der größte Vorteil, ein Teil von Gamepass zu sein, ist die schiere Menge an Spielern, denen unser Spiel ausgesetzt ist, und für ein Spiel, das auf eine lebendige Spielerbasis angewiesen ist, um wirklich erfolgreich zu sein, ist dies ein großer Gewinn."