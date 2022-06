HQ

Neuer Monat bedeutet neue Spiele für alle Abonnenten von Xbox Live Gold und Game Pass Ultimate, und jetzt wurden die Juli-Titel eingeführt. Genau wie in den letzten Jahren sprechen wir hier nicht gerade über AAA-Material, aber wir können Ihnen empfehlen, sich das Foto-Puzzle-Abenteuer Beasts of Maravilla Island und die Themenpark-Simulation Thrillville: Off the Rails anzusehen, die immer noch Spaß macht:



Beasts of Maravilla Island: Verfügbar vom 1. bis 31. Juli



Relicta: Verfügbar vom 16. Juli bis 15. August



Thrillville: Off the Rails: Verfügbar vom 1. bis 15. Juli



Torchlight: Verfügbar vom 16. bis 31. Juli