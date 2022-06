Persona 5 Royal wird der erste in der Serie sein, der auf Nintendo Switch erscheint

HQ

Phantom Thieves bereiten ihren letzten Angriff auf allen Plattformen vor. Sie kündigten bereits an, dass sie während des Xbox & Bethesda Showcase zum Game Pass kommen würden, und jetzt ist Nintendo Switch an der Reihe. Die Persona-Serie bricht auch mit den kompletten Ausgaben von Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal aus, letzteres (das bereits vor einigen Tagen durchgesickert war) wird auch den Eintritt der Atlus-Serie auf Nintendos Konsole am 21. Oktober anführen.

Um die Ankunft des Trios von Spielen zu feiern, hat Atlus einen Ankündigungstrailer veröffentlicht, den Sie unten sehen können. Bereit für mehr Persona? Auf jeden Fall.