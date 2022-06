Kehre zu Monkey Island zurück, um vorübergehend exklusiv auf Switch für die Konsolenversion zu sein

HQ

Es wurde viel über Ron Gilberts Rückkehr nach Monkey Island und seinen neuen künstlerischen Ansatz gesprochen. Was er selbst das "Manhattan-Projekt der Videospiele" nannte, hat sein erstes Gameplay während des Nintendo Direct Mini gezeigt, das Sie unten sehen können, und es hat sicherlich alle Zweifel an der neuen Vision für diese neue kanonische Monkey Island-Folge zerstreut.

Wir haben einige der liebenswertesten Charaktere gesehen, die in die Serie zurückkehren, darunter der Koch, Murray, der Totenkopf, die drei Piratenkapitäne, der immer imposante LeChuck und natürlich Guybrush Threepwood selbst, der im Spiel die Hauptrolle spielt.

Nintendo kündigt auch an, dass die Switch die erste Konsole sein wird, die Return to Monkey Island in ihrer Bibliothek haben wird, da sie vorübergehend exklusiv für diese Konsole sein wird und in diesem Jahr veröffentlicht wird, obwohl sie nicht angibt, wann. Die PC-Version wird zur gleichen Zeit veröffentlicht, während die Xbox- und PlayStation-Versionen später im Jahr 2023 erscheinen werden.