Nier: Automata kommt auf die Nintendo Switch

Es wurde gerade auf dem Nintendo Direct Mini Showcase für Juni 2022 enthüllt, dass Nier: Automata in den kommenden Monaten offiziell sein Debüt auf Nintendos Hybridplattform geben wird. Uns wurde mitgeteilt, dass diese Version (bekannt als The End of YoRHa Edition) mit bereits veröffentlichten Inhalten und zusätzlichen Modi und Kostümen ausgestattet sein wird, einschließlich neuer Kostüme, die exklusiv für die Switch-Version des Spiels verfügbar sind. Es ist auch erwähnenswert, dass dies keine Cloud-Version des Spiels sein wird.

Vorbestellungen für das Spiel sind ab sofort möglich.