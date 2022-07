Emma Roberts nimmt am Madame Web Cast teil

HQ

Es wurde bekannt gegeben, dass Emma Roberts die neueste Person ist, die sich der Besetzung des kommenden Madame Web-Films anschließt. Wie von Deadline enthüllt, wird Roberts dem Film beitreten und neben Dakota Johnson und Sydney Sweeney spielen.

Roberts' Rolle im Film wurde nicht erwähnt, aber dies wird der erste Ausflug der Schauspielerin in einen Marvel-Film sein. Wann Madame Web Premiere feiern wird, ist der Film für einen Veröffentlichungstermin am 17. Juli 2023 vorgesehen und wird von den Morbius-Autoren Matt Sazama und Burk Sharpless geschrieben.

In anderen Sony-Marvel-Filmnachrichten wurden die Dreharbeiten zu Kraven the Hunter Anfang dieses Monats abgeschlossen und sollen am 13. Januar 2023 in die Kinos kommen. In den Hauptrollen sind Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe und Ariana DeBose zu sehen.