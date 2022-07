Hypercharge: Unboxed für Xbox bestätigt

Hypercharge: Unboxed wurde Anfang 2020 für Switch veröffentlicht und wurde schnell zu einem großen Erfolg und wurde mit begeisterten Kritiken ausgezeichnet. Ein paar Monate später wurde es auch für Steam veröffentlicht, wo es derzeit sehr günstige Benutzerbewertungen hat.

Es ist im Grunde ein Koop-Shooter mit einem Spielzeugthema, in dem Sie Ihr Territorium vor den Feinden an Orten wie Schlafzimmern, Badezimmern, Garagen und passend genug - einem Spielzeugladen - verteidigen müssen. Warum erzählen wir Ihnen das alles? Nun, es wurde jetzt auf Twitter bestätigt, dass mehr Leute an dem Spaß teilnehmen können, da Hypercharge: Unboxed für Xbox kommt.

Obwohl wir noch kein Veröffentlichungsdatum haben, können Sie sich für einen Newsletter anmelden, um auf dem Laufenden gehalten zu werden, und die eingebetteten Tweets unten enthalten auch ein paar Videoschnipsel, die Sie sich ansehen können, um besser zu verstehen, warum dies so großartige Neuigkeiten sind.