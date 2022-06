Ubisoft wird dieses Jahr auf der Gamescom sein

HQ

Für einen Moment sah es für die Gamescom in diesem Jahr ziemlich düster aus, da sich namhafte Publisher wie Nintendo, Sony und Activision Blizzard aus der jährlichen Convention zurückzogen. Aber glücklicherweise haben wir jetzt ein wenig Vertrauen in das diesjährige Event, da Ubisoft bestätigt hat, dass es in diesem Jahr auf der Gamescom vertreten sein wird.

In einem kurzen Tweet angekündigt, sagt der Publisher lediglich, dass er im August Fans in Köln sehen wird und dass es bald mehr Neuigkeiten in Bezug auf seine Präsenz dort geben wird.