Taika Waititis Star Wars-Film wird nicht vor 2023 gedreht

Taika Waititi hat verraten, dass der Star Wars-Film, bei dem er Regie führt, erst 2023 mit den Dreharbeiten beginnen wird. Als Waititi mit The Wrap sprach, hatte er folgendes zu sagen.

"Nicht in diesem Jahr. Ich werde von August bis Ende des Jahres mit "Our Flag Means Death" und "Time Bandits" in Neuseeland sein und während dieser Zeit werde ich immer noch schreiben. Ich versuche immer noch herauszufinden, was die Geschichte ist."

Dies lässt es weniger wahrscheinlich erscheinen, dass der Film Ende 2023 in die Kinos kommt, wie Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy kürzlich vorgeschlagen hat. Zugegeben, Kennedy hat gesagt, dass in dieser Hinsicht nichts festgelegt wurde, aber das wirft die Frage auf, ob 2023 ein weiteres Jahr sein wird, in dem wir Star Wars jetzt nicht auf der großen Leinwand sehen.