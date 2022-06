Marvel's Avengers War Table verteilt die Details zu The Mighty Thor

HQ

Heute ist offiziell der Tag, an dem Jane Foster / The Mighty Thor der Marvel's Avengers-Liste beitritt, und da dies der Fall ist, hat Square Enix einen neuen War Table Deep Dive veröffentlicht, um alles über die Inspirationen für den Charakter und ebenso über seine Fähigkeiten zu sprechen.

Es wird gesagt, dass diese Iteration der Figur aus einer alternativen Zeitlinie stammt und dass sie von den Tachyonenanomalien aus ihrer Welt gerissen wurde. In ihrer eigenen Zeitlinie wurde Jane zum mächtigen Thor, nachdem bei ihr Krebs diagnostiziert worden war und nachdem der ursprüngliche Asgardian Thor Mjolnir und die Verantwortung für die Rolle nach der A-Day-Tragödie aufgegeben hatte.

Wie sich dieser Charakter von dem Thor unterscheiden wird, der bereits im Spiel ist, sind ihre Fähigkeiten wie folgt:





Segen der Allmutter: Eine intrinsische Fähigkeit, die einen Überladungsmesser mit Nahkampfangriffen aufbaut

Gott Sturm: Gebunden an den Segen der Allmutter. Wenn der Zähler gefüllt ist, erhält Jane erhöhten Fernkampfschaden und erzeugt Schockwellen bei Treffern.

Schnellfeuer: Fernkampfangriff, der einen zweiten, stärkeren Fernkampfangriff bietet, indem der zurückkehrende Fang von Mjolnir getimt wird.

Suchen und pinnen: Ein verbesserter Fernkampfangriff, bei dem Mjolnir Feinde findet und festnagelt, ohne dass er gezielt werden muss.

Earth's Finest: Eine Hammerwurf-Ergänzung zur Lichtangriffs-Combo

Headstrong: Ein Jane Foster-Spin auf Thors gleichen Zug

Thunderkick: Ein Frontkick, der Feinde umwirft

Die Allwaffe: Die ultimative Fähigkeit. Jane schickt Mjolnir los, um Feinde auf eigene Faust zu finden und anzugreifen, während sie Undrjarn beschwört, um sie zu schützen und den ankommenden Schaden, den sie erleidet, zu verringern.



Sie können sich diese neuen Moves im War Table-Video unten ansehen oder hier ausführlich darüber lesen, wo auch darauf hingewiesen wird, dass Marvel's Avengers in Zukunft um zwei neue Story-Kapitel erweitert wird, in denen untersucht wird, was mit M.O.D.O.K. passiert ist, nachdem die Spieler seinen Kree Sentinel besiegt haben.