Mario + Rabbids: Sparks of Hope startet im Oktober

Es sieht so aus, als ob Ubisoft sich selbst ein wenig voraus ist, da ein Eintrag im Ubisoft Store, wie von einem Benutzer von ResetEra entdeckt, offiziell ein Veröffentlichungsdatum für Mario + Rabbids: Sparks of Hope enthüllt hat. Die Liste, die am 20. Oktober 2022 auf der Nintendo Switch erscheinen soll, enthält auch einige neue Bilder des Spiels, darunter Bowser neben dem Rest der Mario- und Rabbids-Crew.

Dieses durchgesickerte Datum ist in ähnlicher Weise wie das, was bei der tatsächlichen Ankündigung des Spiels während der E3 im letzten Jahr passiert ist, da eine Auflistung auch die Existenz des Titels vor seiner tatsächlichen Enthüllung während eines Ubisoft Forward, das für später am selben Tag geplant war, enthüllte.