Sega-Veteran Bernie Stolar ist gestorben

Bernie Stolar ist wahrscheinlich kein Name, an den sich jeder erinnern wird, aber er ist einer der größeren Branchenveteranen. Er begann mit einer Münz-Op-Firma, die ihn schließlich zu Atari führte, wo er an dem tragbaren Lynx und anderen Dingen arbeitete. Seine Karriere setzte sich dann bei Sony fort, wo er an der ersten PlayStation arbeitete und Franchises wie Crash Bandicoot und Oddworld exklusiv für Sonys Format machte.

Er kam Mitte der 90er Jahre zu Sega of America und wird oft zugeschrieben, Sega aus Japan davon überzeugt zu haben, Saturn in den Ruhestand zu versetzen, um sich stattdessen auf Dreamcast zu konzentrieren, eine Konsole, an deren Entwicklung er viel beteiligt war. Er ist auch die Person, die Peter Moore eingestellt hat, der schließlich Sega of America-Chef, Xbox-Chef und EA Sports-Chef werden sollte. Nach Sega hat Stolar weiterhin hauptsächlich an popkulturellen Dingen mit Mattel, Google und anderen gearbeitet.

Doch nun hat diese Geschichte ein Ende, denn Bernie Stolar ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Die Videospielindustrie ist ein großes Profil schlechter und wir möchten ihm für all seine Bemühungen danken.

