Kingdom Come: Deliverance erreicht beeindruckenden Meilenstein

Der Mittelalter-Simulator Kingdom Come: Deliverance hat sich bereits von Anfang an im Jahr 2018 gut entwickelt und erreichte trotz einiger Kontroversen in nur zwei Wochen 500.000 verkaufte Exemplare. Seitdem ist diese Zahl weiter gestiegen und im November wurden 4 Millionen Mal verkauft. Jetzt wurde ein weiterer Meilenstein erreicht, da Warhorse Studios bestätigt hat, dass Kingdom Come: Deliverance jetzt 5 Millionen Exemplare verkauft hat.

Dies bedeutet, dass das Spiel tatsächlich seine Popularität zu steigern scheint, obwohl es jetzt vier Jahre alt ist. Hast du Kingdom Come: Deliverance gespielt und was hältst du davon?