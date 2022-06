Brad Pitt sagt, dass seine Karriere zu Ende geht

HQ

Einen der größten Superstars Hollywoods gibt es schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Aber in einem Interview mit GQ hat Brad Pitt nun verraten, dass er anfängt, darüber nachzudenken, in den Ruhestand zu gehen und seine Karriere in der Filmindustrie zu beenden.

"Ich betrachte mich als auf meiner letzten Etappe. Dieses letzte Semester oder Trimester. Was wird dieser Abschnitt sein? Und wie will ich das gestalten?"

Seit Jahrzehnten genießen wir seine exquisiten Darstellungen in allem, von Kalifornia, True Romance und Interview mit dem Vampir bis hin zu Seven, 12 Monkeys, Fight Club und Ocean's Eleven. Auch jetzt, in den letzten Jahren, hat er weiterhin absolut brillante Auftritte unter anderem in The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, The Curious Case of Benjamin Button, Burn After Reading, Inglorious Basterds und natürlich Once Upon a Time in Hollywood gezeigt.

Zu hören, dass er jetzt plant, eine Verbeugung vor seiner Karriere zu knüpfen, ist natürlich sehr traurig. Aber alle guten Dinge müssen früher oder später ein Ende haben. Trotz der traurigen Nachricht hat Brad Pitt noch mehrere Projekte am Horizont und als nächstes kommt der actiongeladene Bullet Train, der auf dem beliebten Manga von Kotaro Isaka basiert.

Denken Sie, dass es für Brad Pitt zu früh ist, um in den Ruhestand zu gehen, und würden Sie es vorziehen, dass er noch viele Jahre weitermacht, anstatt seinen Hut an den Nagel zu hängen?