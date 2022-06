Christian Bale könnte wieder Batman spielen

HQ

Es scheint höchst unwahrscheinlich, dass wir Christian Bale ein viertes Mal in der Rolle des Dunklen Ritters sehen würden, aber laut dem Star selbst würde er sicherlich in Betracht ziehen, in die Rolle zurückzukehren, wenn sich die richtigen Umstände bieten. In einem Interview mit ScreenRant wurde Christian Bale gefragt, ob er jemals wieder gebeten worden sei, Batman zu spielen. Worauf er antwortete: "Nein, niemand hat es erwähnt oder es mit mir angesprochen", aber dass er absolut wild wäre, wenn Nolan selbst käme und ihn fragen würde.

"Ich hatte einen Pakt mit Chris Nolan. Wir sagten: 'Hey, schau mal. Lasst uns drei Filme machen, wenn wir das Glück haben, das zu tun. Und dann lass uns weggehen. Lasst uns nicht zu lange verweilen." Meiner Meinung nach wäre es etwas, wenn Chris Nolan jemals zu sich selbst sagen würde: "Weißt du was, ich habe eine andere Geschichte zu erzählen." Und wenn er diese Geschichte mit mir erzählen wollte, wäre ich dabei."

Ein faszinierender Gedanke, um es gelinde auszudrücken, eine neue Batman-Geschichte von Chris Nolan im gleichen Ton wie die vorherigen drei Filme und Bale hinter der Maske. Was haltet ihr von einem vierten Dark Knight-Film mit dem gleichen Team und den gleichen Schauspielern?