Cyberpunk 2077 QA Firma hat CD Projekt Red über die Bugs belogen

Cyberpunk 2077 wurde heftig kritisiert, als es Ende 2020 aufgrund unglaublicher Mengen an Bugs, oft spielbrechenden, veröffentlicht wurde. Und CD Projekt Red tat sich sicherlich keinen Gefallen, als sie erklärten, dass ihre Qualitätssicherung nicht auf all die Fehler gestoßen sei, die die Leute gemeldet hätten.

Nun, ein neuer Bericht von Forbes deutet darauf hin, dass das Studio die Wahrheit gesagt haben könnte oder zumindest dachte, dass sie es waren. Es stellt sich heraus, dass ein Whistleblower ein 72-seitiges Dokument an den YouTube-Kanal Upper Echelon Gamers geschickt hat, das eine wirklich seltsame Geschichte aufdeckt.

Es stellte sich heraus, dass die QA-Firma Quantic Labs, die angeheuert wurde, um Cyberpunk 2077 zu testen, CD Projekt Red direkt belogen und sie glauben ließ, dass das Spiel in einem besseren Zustand war, als es sich herausstellte. Forbes fasst es zusammen:



Quantic Lab übertrieb die Größe des Teams, das an Cyberpunk 2077 arbeitete, um den Vertrag einzuhalten.



Quantic Lab sagte, dass das Team aus leitenden Mitarbeitern bestand, aber es waren stattdessen Junioren mit weniger als sechs Monaten Erfahrung in der QA.



Quantic Lab hatte eine tägliche Quote von gemeldeten Fehlern, was dazu führte, dass CDPR Tausende von relativ sinnlosen Fehlerberichten von den Testern erhielt, was viel Zeit in Anspruch nahm und dazu führte, dass bahnbrechende Probleme nicht gefunden oder priorisiert wurden.



Während es sicherlich mehrere Ursachen für den kaputten Zustand von Cyberpunk 2077 gab, könnte diese Geschichte tatsächlich einige von ihnen erklären. Heute ist Cyberpunk 2077 in einem viel besseren Zustand als nach mehreren großen Updates und Upgrades - einschließlich einer richtigen PlayStation 5- und Xbox Series S / X-Version.