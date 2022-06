Lee Mather erklärt, wie die Supersportwagen von F1 22 entstanden sind

HQ

Da F1 22 am Freitag, den 1. Juli, für die meisten Spieler veröffentlicht wird, und mit seiner Überprüfung natürlich um die Ecke, setzen wir uns mit Senior Creative Director Lee Mather zusammen, um alles über die neuen Funktionen zu erfahren, die das Spiel in dieser Saison mit sich bringt. Unter ihnen gibt es die Tatsache, dass der Fahrer des Spielers Supersportwagen kaufen und tatsächlich fahren kann, anders als Ihre typischen Einsitzer. Aber wie sind sie entstanden?

"Es ist im Allgemeinen ein natürlicher Übergang", sagt Mather Gamereactor im Interview unten um die 10:00-Zeitmarke. "Es war auch eine wirklich positive Sache für uns, weil es ein paar Dinge in der Physik hervorgehoben hat, die wir besser machen könnten, was sich wiederum natürlich auf die Formel-1-Autos auswirkt. Wir verwenden die gleiche Physik-Engine im gesamten Spiel. Theoretisch müssen Sie nur die richtigen Zahlen eingeben und wir erstellen dieses Auto in unserer Spielphysik. Natürlich ist das nie ganz der Fall, es gibt immer ein bisschen Manipulation, aber letztendlich konnten wir alle Daten, die mit diesen Autos geliefert werden, sammeln, sie in unsere Physik-Engine einbauen und die Basis dieses Autos bauen. Dann haben wir die Aerodynamik optimiert, wir haben die Drosselklappenkarten gebaut, wir haben die Motorparameter geändert, die Inertien und solche Dinge. Aber wir haben sie aus den Daten gebaut, die in unserer Physik-Engine verfügbar waren, und alles gehandhabt. Die einzigen wirklichen Änderungen, die wir vorgenommen haben, waren durch die Aufhängung, die wir natürlich bereits mit den F1-Autos gemacht haben, also wurde es für beide wirklich vorteilhaft."

Freust du dich darauf, die Supersportwagen in der Formel 1 22 auszuprobieren? Haben Sie erwartet, dass ihre Ergänzung die Einsitzer besser machen würde? Spielen Sie das vollständige Interview, um mehr über Streckenerstellung, Schweinswale oder Reifenphysik zu erfahren.