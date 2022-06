Mikrotransaktionen scheinen auf dem Weg zu Halo: The Master Chief Collection zu sein

HQ

343 Industries testet intern die Idee von käuflichen Spartan Points in Halo: The Master Chief Collection. Die Idee stammt von den früher verwendeten Season Points, die an die saisonalen Updates gebunden waren, die das Spiel aufgrund der Entscheidung, sich von den Jahreszeiten selbst zu entfernen, verwendet hat und nicht mehr tut.

Wie in einem kürzlich erschienenen Halo Waypoint-Blog erwähnt, werden Spartan-Punkte eine Möglichkeit für Spieler sein, Kosmetika zu verdienen, die zuvor an Saisonpunkte gebunden waren, und werden entweder durch das Abschließen von Herausforderungen im Spiel oder durch den direkten Kauf mit echtem Geld verdient.

"Für Spieler, die neu im MCC sind oder die während der saisonalen Updates nicht viel Zeit speziell dem Freischalten von Gegenständen gewidmet haben oder einfach nur Vervollständiger sind, die die letzten ausstehenden Gegenstände erwischen wollen, die sie benötigen, erforschen wir intern ein potenzielles neues Feature für die Zukunft in Form von käuflichen Spartan-Punkten."

343 Industries folgt dieser Aussage, indem es einige Male bekräftigt, dass dies eine "optionale, additive Alternative" für Spieler sein wird, die "den Grind voranbringen (oder überspringen) wollen". Wie dies im Spiel gehandhabt wird und zu welchem Preis Spartan Points im Einzelhandel erhältlich sein wird, bleibt immer noch ein Rätsel, da 343 einfach abmeldet, dass in Zukunft weitere Informationen zu diesem Feature vorliegen werden.