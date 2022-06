Bericht: Crash Bandicoot 4: Es ist an der Zeit, das PlayStation Plus Essential-Line-up im Juli zu headlinen

HQ

Dealabs ist wieder dabei. Die französische Seite hat erneut das PlayStation Plus-Angebot des nächsten Monats durchgesickert . Wie in seinem neuesten Bericht enthüllt wurde, wird das PS Plus Essential-Angebot (die unterste Stufe von Sonys überarbeitetem Abonnementdienst) ziemlich aufregend sein, da Abonnenten Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS4 / 5), The Dark Pictures: Man of Medan (PS4) und Arcadegeddon (PS4 / 5) zu ihren Bibliotheken hinzufügen können.

Dies muss natürlich noch von Sony bestätigt werden, aber angesichts der herausragenden Erfolgsbilanz von Dealabs, wenn es um diese Nachrichten geht, können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich richtig ist.

Wann die Spiele verfügbar sein werden, wird das der 5. Juli sein, was bedeutet, dass Sie noch etwas Zeit haben, God of War, Naruto zu Boruto: Shinobi Striker und Nickelodeon All-Star Brawl zu Ihrer Sammlung hinzuzufügen, bevor sie weiterziehen.