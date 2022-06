Top Gun: Maverick ist jetzt ein Milliarden-Dollar-Film

HQ

Wenn Sie an all die Blockbuster-Streifen denken, an denen Tom Cruise beteiligt war, könnte es Sie überraschen zu hören, dass der Schauspieler noch nie Teil eines Milliarden-Dollar-Einspielfilms war. Oder zumindest hatte er es nicht.

Und das liegt daran, dass der äußerst gut aufgenommene Top Gun: Maverick am Wochenende genau diese Schwelle überschritten hat und zu einem Milliarden-Dollar-Film an den globalen Kinos wurde. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat der Film 1.006.423.000 US-Dollar an den Kinokassen auf der ganzen Welt eingespielt, wobei 52% davon aus dem Inlandsmarkt (US) und 48% aus allen anderen Ländern stammen.

Wenn Sie noch nicht im Kino waren, um Top Gun: Maverick selbst zu sehen, können Sie unsere Rezension des Films hier lesen und sich unten einen Trailer ansehen.