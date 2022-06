Boba Fetts Schauspieler scheint ein Star Wars-Videospiel zu sprechen

HQ

Derzeit befinden sich mehrere Star Wars-Spiele in Produktion, da EAs exklusive Zeit mit der Marke nach zehn Jahren abläuft. Während wir von einigen von ihnen wissen, haben wir noch nie von einem Boba Fett-Abenteuer gehört, aber es scheint, als würde ein Spiel kommen, das den legendären Kopfgeldjäger beinhalten wird.

Die Quelle ist ziemlich gut, da dies tatsächlich von Temuera Morrison selbst enthüllt wurde. Er spielte die Figur in der jüngsten Disney+-Serie Book of Boba Fett und war auch an der Prequel-Trilogie beteiligt. Er hat auch Spracharbeit für Videospiele (einschließlich Republic Commando) gemacht, und als er kürzlich in einem Interview mit GamingBible über dieses und zukünftige Projekte sprach, sagte er:

"Oh ja, oh ja. Bestimmt. Das Gaming ist auch dort, wo alles ist, denn mit einem Film oder einer TV-Show ist alles vorbei, aber mit einem Spiel kann man ein bisschen länger dort sein. Es werden einige kommen, das kann ich euch wissen lassen."

Wir gehen davon aus, dass Morrison entweder Boba Fett oder einen Klon spielen wird, aber es könnte natürlich etwas ganz anderes sein. Sind wir die einzigen, die auf Republic Commando 2 hoffen?