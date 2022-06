Netflix bestätigt die Freigabe eines Abonnements mit Werbung

HQ

So wurde eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse des Jahres endlich bestätigt. In einem Interview auf dem Cannes Lions Festival enthüllte Netflix-Chef Ted Sarandos, dass der Streaming-Dienst plant, vor Ablauf des Jahres ein werbefinanziertes Abonnement zu veröffentlichen. Er erklärte die Idee hinter dem Konzept wie folgt.

"Wir haben ein großes Kundensegment vom Tisch gelassen, nämlich Leute, die sagen: 'Hey, Netflix ist zu teuer für mich und es macht mir nichts aus, Werbung zu machen'.

"Wir [sind] dabei, eine Anzeigenstufe hinzuzufügen; Wir fügen keine Anzeigen zu Netflix hinzu, wie Sie es heute kennen. Wir fügen eine Anzeigenstufe für Leute hinzu, die sagen: "Hey, ich möchte einen niedrigeren Preis und ich werde mir Anzeigen ansehen." "

