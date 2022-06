MachineGames über Indiana Jones: "Wir stellen sicher, dass alles, was wir tun, zur Überlieferung passt"

HQ

Da Wolfenstein: The New Order kürzlich acht Jahre alt geworden ist und MachineGames einige seiner Arbeitsmethoden erweitert und modernisiert hat, war der ausführende Produzent des Studios, Jerk Gustafsson, froh, sich hinzusetzen und im folgenden Video etwa 20 Minuten lang über alle Dinge von MachineGames with Gamereactor zu sprechen. Und während das kommende Indiana Jones-Spiel des Studios geheimer ist als der Ort des Heiligen Grals, haben wir ein wenig über das Franchise und die Herangehensweise des Entwicklers daran gesprochen.

"Für mich wäre das natürlich Jäger des verlorenen Schatzes", sagt Gustafsson über die Essenz von Indy und seinen bisherigen Lieblingsfilm. "Hier werden die Hauptfiguren etabliert, und dann haben sie die Säulen geschaffen, auf denen der Rest der Filme im Grunde steht. Ich denke auch, dass es der beste Film ist, es ist ein klassischer Abenteuerfilm. Wir schauen uns Raiders of the Lost Ark ziemlich genau an, wenn wir das Spiel entwickeln."

Es gab jedoch die ursprüngliche Trilogie aus den 80er Jahren, den zusätzlichen vierten Film im Jahr 2008 und nun einen kommenden fünften Eintrag im Jahr 2023. Wir fragen Gustafsson nach der Wahrnehmung des Franchise in der heutigen Popkultur und wie die verschiedenen Filme sie mit der Zeit verändern können.

"Gott, das ist eine schwierige Frage", sinniert der MachineGames-Mitbegründer. "Ich bin mir sicher, dass es bis zu einem gewissen Grad so sein wird, und ich bin mir sicher, dass [Kingdom of the] Crystal Skull es bis zu einem gewissen Grad auch getan hat, aber ich denke selbst nicht so viel darüber nach. Natürlich schauen wir uns all die Dinge an, wir schauen uns die Filme an, aber nicht nur die Filme, wir schauen ziemlich viel auf die alten Spiele, Comics ... Wir müssen nur sicherstellen, dass alles, was wir tun, mit der Überlieferung übereinstimmt und dass wir eine Geschichte erzählen, die mit der Überlieferung funktioniert und in keiner Weise im Widerspruch zur Überlieferung steht. Aber wenn es um meinen persönlichen Favoriten geht, ja, es sind Raiders. Ich liebe auch The Last Crusade sehr, ich denke, es ist so schön mit Sean Connery in diesem Film. Aber es gibt eine Menge guter Sachen in so ziemlich allen Filmen, man muss nur die Stücke finden, die man verwenden möchte."

