Smile-Trailer verspricht für diesen Herbst schaurigen Horror

Wir lieben Horrorfilme, aber nur wenige von ihnen sind wirklich schrecklich und heute geht es öfter um Blut. Geben Sie Smile ein. Ein kommender Film vom Regisseur Parker Finn, der auf dem richtigen Weg zu sein scheint, etwas zu liefern, das zeigen wird, was wahrer Horror eigentlich ist.

Es ist schon lange her, dass wir wirklich Angst vor einem Trailer haben, aber heute ist eindeutig dieser Tag. Schauen Sie sich den Smile-Trailer unten an und stellen Sie sicher, dass Sie alles sehen. Mit Sound. Die Premiere findet am 30. September in den Kinos statt.