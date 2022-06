Yoshida: Final Fantasy XVI hat "überhaupt keine Ladezeiten"

HQ

Final Fantasy XVI hat Anfang des Monats den neuesten State of Play-Showcase von Sony fallen gelassen, um seine Verzögerung bis zu einem TBA-Datum im Jahr 2023 anzukündigen und den Fans drei Minuten neues Material zur Verfügung zu stellen. Seitdem haben diese Fans darüber diskutiert, wie sich Welt, Kampf und Charaktere zueinander verhalten, und Naoki Yoshida hat erklärt, wie das Team von Square Enix einige HUD-Elemente zu diesem Filmmaterial hinzugefügt hat, um zu unterstreichen, dass alles im Spiel gerendert wurde.

Jetzt hat der japanische Produzent mit Gamereactor gesprochen und sich genau mit diesem Thema beschäftigt, da sie eine No-Cuts-Erfahrung anstreben.

"Was die Schlachten selbst in Final Fantasy XVI betrifft, so werdet ihr sehen, dass sie in vielen verschiedenen Maßstäben und Größen kommen", sagte Mr. Yoshida unseren Kollegen von Gamereactor.dk in einem vollständigen Interview, das Sie am Wochenende auf Englisch lesen können. "Wie du im Trailer gesehen hast, wird Clive in einigen Schlachten Wellen kleinerer soldatenähnlicher Feinde bekämpfen. Andere werden ihn gegen kolossale Bosse oder sogar die Eikons selbst antreten lassen. Clive wird tatsächlich einen Eikon selbst kontrollieren und andere Eikons in Begegnungen in großem Umfang bekämpfen können. Das einzige, was man über all dies sagen kann, ist jedoch, dass die Action, die Zwischensequenzen, die Dialoge und die Geschichte nahtlos miteinander verschmelzen. Überhaupt keine Ladezeiten ebnen den Weg für ein hochoktaniges Achterbahnspielerlebnis."

