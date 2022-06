Amber Heard schreibt ein Tell-All-Buch über ihre Ehe mit Johnny Depp

HQ

Der Zirkus um Amber Heard und ihren Ex-Mann Johnny Depp geht weiter und im Zuge des Prozesses hat die Schauspielerin nun einen lukrativen Multi-Millionen-Dollar-Buchvertrag unterzeichnet, so Quellen. Geld, das Amber definitiv brauchen wird, um Johnny den Schadenersatz zu zahlen, nach dem sie ihm immer noch 8 Millionen Dollar schuldet.

Okay! Das Magazin, das über den Buchvertrag berichtete, behauptet, dass es ein Tell-All-Buch sein wird, das die nackte Wahrheit über Ambers und Johnnys Ehe aus ihrer Sicht enthüllen wird. Eine Quelle, die der Schauspielerin nahe steht, sagt, dass sie Folgendes über das kommende Buch gesagt hat.

"Amber betrachtet ihre Karriere in Hollywood als beendet. Sie ist bereits in Gesprächen und freut sich darauf. An diesem Punkt hat sie nichts zu verlieren und möchte es allen erzählen."

Was denkst du, könnte das Buch neue Details enthüllen, die bisher nicht bekannt waren, oder wird es mehr von allem geben, was während des Prozesses berichtet wurde? Wie sieht die Zukunft für sie in Hollywood aus, werden die Unternehmen weiterhin mit ihr zusammenarbeiten wollen?