Sucker Punch scheint an Ghost of Tsushima 2 zu arbeiten

Am 3. September wird das Online-Erlebnis Ghost of Tsushima: Legends mit einem frischen Spielmodus erweitert. In "Rivals" wehren zwei Zweierteams Feinde ab, die in Wellen...

John-Wick-Regisseur produziert Film basierend auf Ghost of Tsushima

am 26. März 2021 um 11:55 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Bei Playstation Productions entstehen gerade Filme zu Uncharted, The Last of Us, wie wir gestern erfahren haben, Ghost of Tsushima. Nate Fox von Sucker Punch bestätigte...