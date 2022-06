Warhammer 40,000: Darktide Box Art sieht brutal aus

HQ

Wenn Sie Ihre Action lieber knallhart und extrem gewalttätig mögen, dann ist das kommende Warhammer 40,000: Darktide des schwedischen Studios wahrscheinlich genau das Richtige für Sie. Es ist ein Spiel in der gleichen Richtung wie Warhammer: Vermintide 2, aber im Warhammer 40.000-Universum angesiedelt, in dem Sie Koop als einer von vier verschiedenen Charakteren spielen, die alles töten, was Ihnen im Weg steht.

Anfang dieses Monats bekamen wir endlich etwas Gameplay von Warhammer 40,000: Darktide zu sehen, das sich vielversprechend anfühlte, und jetzt haben wir auch die Box-Art. Sie können es unten überprüfen. Es startet am 13. September für PC und Xbox Series S / X und ist im Game Pass rechts von der Fledermaus enthalten.

