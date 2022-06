Die Xbox-Dokumentation hat jetzt einen Emmy gewonnen

HQ

Xbox wurde letzten Herbst 20 Jahre alt und feierte dies auf verschiedene Arten, wobei eine der spektakulärsten eine sechsteilige Dokumentation über die Entstehung von allem war, was Xbox Power On: The Story of Xbox nannte. Es stellte sich nicht nur heraus, dass es eine interessante Geschichte war, es wurde auch gut präsentiert, enthielt sowohl gute als auch schlechte Dinge für die Marke, enthielt Geschichten über Nintendo und Sony und vieles, vieles mehr.

Wir dachten, es sei viel besser als erwartet, und das gilt natürlich auch für die Emmy-Jury, die der Serie gerade einen Daytime Emmy für "Outstanding Single Camera Editing" verliehen hat. Dies ist eigentlich der zweite große Preis für den Dokumentarfilm, der im April auch bei den Webby Awards gewonnen wurde.

Den Trailer zur Dokumentation finden Sie unten, sowie Links zu jeder der sechs kostenlosen Episoden. Wir versprechen, dass es eine gut verbrachte Zeit ist, unabhängig von der Präferenz der Konsole.

Kapitel 1: Die Renegaten - Ein kleines Team von Emporkömmlingen macht sich auf, Microsoft davon zu überzeugen, dass es Zeit ist, in das Konsolengeschäft einzusteigen.

Kapitel 2: Das Valentinstag-Massaker - Der Kampf um den Besitz des Wohnzimmers ist im Gange - aber nicht ohne erhebliche Kosten und Risiken.

Kapitel 3: Und es hat sich nicht eingeschaltet - Der öffentliche Zweifel verschärft sich, da Probleme den Start von Xbox im Jahr 2001 zu verderben drohen.

Kapitel 4: Cool... Und was jetzt? - Eine Konsole ist nur so gut wie ihre Spiele... und Xbox braucht einen Gamechanger, um zu überleben. Geben Sie Halo ein.

Kapitel 5: Der rote Ring des Todes - Die Nachfrage nach Xbox 360 ist auf einem Höhepunkt, aber eine kritische Fehlfunktion bedroht ihren Erfolg.

Kapitel 6: TV... Oder nicht TV - Xbox verliert ihren Weg. Kann ein ehemaliger Praktikant das Team wieder auf Kurs bringen?