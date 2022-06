Adventures of Chris erscheint für PlayStation und Xbox

Adventures of Chris ist seit zwei Jahren für PC und Switch erhältlich und hat hervorragende Benutzerbewertungen auf Steam erhalten (wir konnten es leider nicht überprüfen). Jetzt hat Red Art Games angekündigt, dass mehr Spieler an dem skurrilen Plattform-Abenteuer teilnehmen können, da es am 8. Juli sowohl für PlayStation als auch für Xbox erscheint.

Chris' Abenteuer sind inspiriert von den Samstagmorgen-Cartoons der frühen 90er Jahre, in denen wir Bösewichte auf der ganzen Welt besiegen und seine Superkraft nutzen, um sich auf verschiedene Weise wie ein Ballon auszudehnen. Schaut euch unten den Launch-Trailer für diese neue Version an, und es wird auch 999 physische Kopien des Spiels für PlayStation 4 geben, die ab dem 24. Juli im Red Art Games Store vorbestellt werden können.